Sika Aktie News: Sika am Montagmittag mit Kursverlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 182,70 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'726 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 182,45 CHF. Bei 183,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sika-Aktie belief sich zuletzt auf 64'409 Aktien.

Bei 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Abschläge von 34,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,46 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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