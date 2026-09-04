Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Sika nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 189,65 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'400 Punkten steht. Bei 190,10 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 189,20 CHF. Von der Sika-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'663 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. 4,19 Prozent Plus fehlen der Sika-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 57,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.33 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.33 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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