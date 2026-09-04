Sika Aktie News: Sika am Nachmittag gefragt

Das Papier von Sika konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 191,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'391 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 192,20 CHF erreichte die Sika-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 189,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 132'203 Sika-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 2,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 37,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF. Im Vorjahr hatte Sika 3,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Sika hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,48 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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