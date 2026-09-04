Sika Aktie News: Sika präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 191,35 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'385 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Sika-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 192,20 CHF. Bei 189,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 75'124 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 3,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,58 CHF gegenüber 0,58 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.02.2027 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Sika die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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