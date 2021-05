Sika-Aktie aktuell: Sika mit roter Tendenz

Die Sika-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0.8 Prozent im Minus bei 272.40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 11'029 Punkten liegt. Die Sika-Aktie sank bis auf 271.50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 275.70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 165'747 Sika-Aktien umgesetzt.

Passende Hebelprodukte auf Sika AG (Anzeige) Warrants

Mini Futures

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 7.82 CHF je Sika-Aktie.

Die Sika AG ist ein global tätiges Unternehmen der Spezialitätenchemie. Sika beliefert die Bau- sowie die Fertigungsindustrie (Fahrzeug-, Geräte- und Gebäudeelementbau). Das Unternehmen ist führend im Bereich Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Im Produktsortiment führt Sika Betonzusatzmittel, Spezialmörtel, Dicht- und Klebstoffe, Dämpf- und Verstärkungsmaterialien, Systeme für die strukturelle Verstärkung, Industrieböden sowie Bedachungs- und Gebäudeabdichtungssysteme.

Die aktuellsten News zur Sika-Aktie

Credit Suisse unter Beschuss

Euro steigt bis knapp unter 1,30 Dollar

Redaktion finanzen.net