Sika Aktie News: Sika tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Sika-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 181,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'776 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 181,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 181,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'145 Sika-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 197,60 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,69 Prozent könnte die Sika-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF ab. Mit Abgaben von 33,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sika-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,87 CHF ausgeschüttet werden. Sika gewährte am 04.03.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,43 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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