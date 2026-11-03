Sika Aktie News: Sika am Dienstagmittag mit Einbussen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 182,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Sika-Aktie bei 181,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 181,35 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46'534 Sika-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 7,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (120,35 CHF). Mit Abgaben von 34,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,43 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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