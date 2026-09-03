Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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03.09.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Sika am Vormittag behauptet
Die Aktie von Sika hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Sika-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 187,50 CHF.
Die Sika-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 187,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'354 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sika-Aktie bis auf 187,55 CHF. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 186,90 CHF nach. Bei 187,25 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'084 Sika-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.
Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,48 CHF je Aktie in den Sika-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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