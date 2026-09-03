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03.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Sika Aktie News: Sika am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Sika. Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Sika
189.52 CHF 0.41%
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Um 16:28 Uhr ging es für das Sika-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 188,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'380 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sika-Aktie bei 190,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 187,25 CHF. Bisher wurden heute 83'298 Sika-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF an Sika-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,87 CHF. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Sika mit einem Umsatz von insgesamt 1.33 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 18.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,48 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’760.30 19.41 SYB31U
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