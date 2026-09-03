Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag gesucht

Im SIX SX-Handel gewannen die Sika-Papiere um 12:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'372 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Sika-Aktie bis auf 190,45 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 187,25 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 44'050 Sika-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 197,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 4,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 57,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.33 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Sika-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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