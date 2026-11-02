Sika Aktie News: Sika zieht am Montagnachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die Sika-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 183,25 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'783 Punkten notiert. Die Sika-Aktie legte bis auf 183,65 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 179,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 116'296 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 197,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 52,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Im Vorjahr erhielten Sika-Aktionäre 3,70 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF im Vergleich zu 1.33 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Sika wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,43 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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