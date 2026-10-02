Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Freitagvormittag ins Plus

Die Sika-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 181,85 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sika-Aktie bisher bei 182,05 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,70 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'390 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 51,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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