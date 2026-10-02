Sika Aktie News: Sika am Nachmittag in Grün

Die Sika-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 183,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'694 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Sika-Aktie bei 183,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 180,70 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 117'255 Sika-Aktien gehandelt.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 120,35 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 52,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Sika am 04.03.2014 vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sika-Aktie in Höhe von 7,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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