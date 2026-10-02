Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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02.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika verteuert sich am Freitagmittag
Die Aktie von Sika gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 182,60 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Sika-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 182,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'675 Punkten steht. Die Sika-Aktie zog in der Spitze bis auf 183,35 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 180,70 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 61'423 Sika-Aktien.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,21 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,35 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sika-Aktie derzeit noch 34,09 Prozent Luft nach unten.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Sika am 04.03.2014. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sika in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sika wird am 19.02.2027 gerechnet. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 CHF je Sika-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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