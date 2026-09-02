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Sika Aktie 41879292 / CH0418792922

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02.09.2026 09:29:00

Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit Kursverlusten

Sika Aktie News: Sika am Vormittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 188,40 CHF abwärts.

Sika
188.74 CHF -0.31%
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Die Sika-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 188,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'322 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Sika-Aktie bis auf 188,35 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 188,45 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 20'270 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sika-Aktie ist somit 4,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 36,12 Prozent würde die Sika-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,87 CHF. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Sika am 04.03.2014. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 19.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sika veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Sika-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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