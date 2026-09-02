Sika Aktie News: Sika am Mittag mit negativen Vorzeichen

Um 12:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 187,90 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'291 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 186,85 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 188,45 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 66'690 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sika-Aktie 5,16 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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