Sika Aktie News: Sika am Vormittag kaum verändert

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Sika-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 168,65 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'172 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sika-Aktie bei 169,20 CHF. Der Kurs der Sika-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,65 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,85 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 17'294 Stück.

Am 04.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 216,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 28,49 Prozent Luft nach oben. Bei 120,35 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sika-Aktie liegt somit 40,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 3,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,79 CHF je Sika-Aktie. Sika liess sich am 04.03.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sika noch ein Gewinn pro Aktie von 0,58 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 29.07.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Sika möglicherweise am 03.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sika im Jahr 2026 7,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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