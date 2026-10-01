Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 09:29:00
Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 180,80 CHF.
Die Sika-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 180,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 180,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'495 Sika-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 50,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sika-Aktie
SMI-Wert Sika-Aktie: So viel Verlust hätte eine Sika-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sika-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Titel Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sika von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sika AG
|
16:29
|Sika Aktie News: Sika verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag billiger (finanzen.ch)
|
09:29
|Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Sika AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.