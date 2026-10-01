Sika Aktie News: Anleger schicken Sika am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Die Sika-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 180,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'718 Punkten steht. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 180,65 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 182,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'495 Sika-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sika-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 120,35 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sika-Aktie 50,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Sika-Aktionäre betrug im Jahr 2025 3,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Sika hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.33 Mrd. CHF gegenüber 1.33 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,50 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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