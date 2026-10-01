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01.10.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika verliert am Donnerstagnachmittag

Sika Aktie News: Sika verliert am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Sika gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,5 Prozent auf 179,45 CHF.

Sika
179.41 CHF -3.47%
Kaufen Verkaufen

Die Sika-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 2,5 Prozent auf 179,45 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'667 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sika-Aktie bis auf 179,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 119'816 Sika-Aktien den Besitzer.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 197,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sika-Aktie damit 49,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sika seine Aktionäre 2025 mit 3,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,87 CHF je Aktie ausschütten. Am 04.03.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,58 CHF erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 19.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,50 CHF je Sika-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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