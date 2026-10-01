Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
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01.10.2026 12:29:00
Sika Aktie News: Sika am Donnerstagmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 181,80 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 181,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'656 Punkten liegt. Die Sika-Aktie sank bis auf 179,10 CHF. Bei 182,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sika-Aktien beläuft sich auf 74'328 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 197,60 CHF erreichte der Titel am 06.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,35 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,80 Prozent.
Sika-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,87 CHF belaufen. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 CHF, nach 0,58 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 19.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sika rechnen Experten am 18.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,50 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Sika am 01.10.2026
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