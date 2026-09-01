Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstagvormittag nach

Um 09:28 Uhr ging es für die Sika-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 189,45 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'348 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sika-Aktie bis auf 188,85 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,50 CHF. Zuletzt wechselten 23'616 Sika-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 197,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sika-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Sika-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,87 CHF. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Sika am 04.03.2014. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.33 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umgesetzt.

Sika dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 19.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 18.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sika.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sika-Gewinn in Höhe von 7,48 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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