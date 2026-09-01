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01.09.2026 16:29:00

Sika Aktie News: Sika am Nachmittag leichter

Sika Aktie News: Sika am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sika. Die Sika-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 188,85 CHF abwärts.

Sika
189.32 CHF -1.96%
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Die Sika-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 188,85 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'327 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sika-Aktie bis auf 186,80 CHF. Mit einem Wert von 190,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 133'864 Sika-Aktien.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 197,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 4,43 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 120,35 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sika-Aktie.

Zuletzt erhielten Sika-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.33 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.33 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sika am 19.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sika-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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