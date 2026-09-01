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01.09.2026 12:29:00

Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstagmittag nach

Sika Aktie News: Sika gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sika. Der Sika-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,2 Prozent auf 187,80 CHF.

Sika
187.99 CHF -2.65%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Sika-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,2 Prozent auf 187,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'239 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sika-Aktie bisher bei 187,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86'566 Sika-Aktien umgesetzt.

Bei 197,60 CHF markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sika-Aktie somit 4,96 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,35 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 35,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Sika-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,87 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sika 3,70 CHF aus. Am 04.03.2014 legte Sika die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Sika im vergangenen Quartal 1.33 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sika 1.33 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2027 terminiert. Sika dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sika einen Gewinn von 7,48 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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