Sika-Aktie im Plus: Sika expandiert in Afrika

So sind im ostafrikanischen Tansania ein neuer Standort bezogen und der bestehende Standort an der westafrikanischen Elfenbeinküste ausgebaut worden.

Die deutliche Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen an den Standorten Dar es Salaam und Abidjan stelle einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung der Sika Wachstumsstrategie auf dem afrikanischen Kontinent dar, schreibt die Gruppe am Donnerstag in einer Mitteilung.

Sika sieht in Afrika eine wachsende Nachfrage nach den eigenen Lösungen. Wachstumstreiber seien dabei vor allem die zunehmende Industrialisierung, das schnelle Bevölkerungswachstum und die starken Urbanisierungstendenzen, welche alle einen hohen Infrastrukturbedarf nach sich zögen.

In Zürich wechselte die Sika-Aktie bereits mehrfach das Vorzeichen, derzeit steigt sie um 0,49 Prozent auf 309,90 Franken.

gab/rw

Baar (awp)