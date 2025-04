Sika-Aktie höher: Viertes Werk in Kasachstan eröffnet

Es ist das vierte Werk des Zuger Konzerns in dem Land.

Es liegt in Ust-Kamenogorsk ganz im Osten Kasachstans, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Stadt liege in einer wirtschaftlich bedeutenden Industrieregion.

Das neue Produktionswerk ermögliche es Sika, die wachsende Nachfrage der dort ansässigen Bergbauindustrie, aber auch der Bauindustrie in der Region nach leistungsstarken Mörtelprodukten und Betonadditiven besser zu bedienen. Mit seinem Reichtum an Rohstoffvorkommen biete Kasachstan bedeutende Chancen.

Die Sika-Aktie legt im SIX-Handel zeitweise um 2,96 Prozent auf 188,68 Franken zu.

rw/hr

Baar (awp)