Sika-Aktie höher: Sika expandiert in China und baut neues Technologiezentrum

Der Schwerpunkt des Zentrums in Suzhou liege auf der Entwicklung von nachhaltigen Technologien, teilten die Innerschweizer am Freitag mit.

Das Investitionsvolumen belaufe sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag, hiess es weiter. Sika verfügt weltweit über mehr als 20 globale Technologiezentren und 100 lokale Entwicklungs- und Anwendungszentren. Insgesamt beschäftige das Unternehmen mehr als 1800 Mitarbeitende in der Forschung und Entwicklung.

An der SIX steigt die Sika-Aktie zeitweise um 1,36 Prozent auf 274,80 Franken an.

Baar (awp)