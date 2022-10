Sika-Aktie: Guidance für das laufende Jahr erhöht

Damit die Übernahme von den Behörden durchgewunken werden kann, müssen sich die Innerschweizer aber noch von Teilen des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts trennen. Gleichzeitig erhöht Sika die Guidance für das laufende Jahr.

Zur MBCC-Akquisition bekräftigt Sika den strategischen Fit, wie das Unternehmen im Vorfeld eines Investorentages, der sich in erste Linie rund um das Thema Nachhaltigkeit und das Netto-Null-Ziele bis 2050 dreht, schreibt. Die Übernahme sei "hochgradig wertsteigernd" und die jährlichen Synergien von 160 bis 180 Millionen Franken würden bestätigt.

Für einen Teil des MBCC Admixture-Geschäfts suche Sika allerdings einen "kompetenten" Käufer, erklärte das Unternehmen weiter. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hatte im August eine vertiefte Prüfung des Deals angekündigt. Der Abschluss der Transaktion verzögert sich daher.

Zudem erhöht Sika die Wachstumserwartungen für das laufende Jahr. Neu rechnet das Management in 2022 mit einem Umsatzwachstum in Lokalwährungen von mehr als 15 Prozent sowie einer überproportionale EBIT-Steigerung. Bis dato hatte Sika ein Wachstum von "deutlich mehr" als 10 Prozent in Aussicht gestellt. Für das erste Semester 2022 hatte Sika im Juli bereits ein Umsatzplus von 19,5 Prozent ausgewiesen.

