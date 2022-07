Sika-Aktie Gewinnt: Starkes Wachstum im 1. Halbjahr erwartet

Insgesamt 15 Analysten haben zum AWP-Konsens beigetragen.

H1 2022E (in Mio Fr.) AWP-Konsens H1 2021A Umsatz 5223 4449 EBIT 814 686 - Marge (%) 15,6 15,4 Konzerngewinn 603 495

Analysten gehen von einem starken Wachstum in der ersten Jahreshälfte 2022 aus - getrieben von einem hohen bis sehr hohen Preiseffekt. Einige Experten schliessen nicht aus, dass die abgesetzten Volumen an Bauchemie im zweiten Jahresviertel abgenommen haben. Vor allem in der zweitgrössten Region Americas haben die Geschäfte laut Analysten gebrummt, gefolgt von Asien. Aufgrund des Chipmangels in der Autoindustrie dürfte das Geschäft von Global Business hingegen gelitten haben.

Gespannt ist man auf die Aussagen des Sika-Managements zur (anspruchsvollen) Guidance, welche eine höhere EBIT-Marge im laufenden Jahr vorsieht. Ein Teil der Analysten denkt, dass anziehende Energie- und Rohstoffpreise diese Marge geschmälert haben. Andere gehen davon aus, dass Skalenerträge dank der besseren Auslastung, Preiserhöhungen und Synergien aus der Parex-Übernahme die Effekte mehr als kompensiert haben.

Fragezeichen stellen einige Experten auch hinter die im letzten Herbst angekündigte Akquisition des Mitbewerbers MBCC für 5,5 Milliarden Franken. Genannt werden offene Punkte wie die aufgrund der Zinswende steigenden Finanzierungskosten sowie mögliche Auflagen der Behörden. Der Abschluss der Transaktion wurde für das zweite Semester 2022 in Aussicht gestellt.

ZIELE: Für das laufende Geschäftsjahr verspricht Sika eine Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von deutlich mehr als 10 Prozent. Der Betriebsgewinn EBIT soll überproportional dazu steigen.

Die strategischen Ziele für 2023 sehen jährlich ein Wachstum von 6 bis 8 Prozent in Lokalwährungen vor. Die die EBIT-Marge soll im Bereich von 15 bis 18 Prozent liegen.

PRO MEMORIA: Sika ist mit sehr viel Schwung aus der Coronakrise gekommen. 2021 sprang der Umsatz um 17,3 Prozent auf 9,24 Milliarden Franken und unter dem Strich gab es mit 1,05 Milliarden (+27%) einmal mehr einen neuen Rekordgewinn. Und im ersten Quartal 2022 erlahmte Sika nicht: Der Umsatz kletterte um weitere 20 Prozent.

In Sachen Akquisitionen hat Sika nach dem Milliardendeal MBCC zuletzt einen etwas tieferen Gang eingelegt. Seit Jahresbeginn haben die Innerschweizer zwei kleinere Akquisitionen in Kanada und den USA getätigt.

AKTIENKURS: Die Sika-Aktien gehören mit einem Minus von bis dato rund 40 Prozent in diesem Jahr zur Gruppe jener Papiere, in denen die Anleger einen Teil ihrer Gewinne mitgenommen haben. 2021 hatten die Papiere mit plus 57 Prozent einen sehr guten Lauf; 2020 hatten sie um 33 Prozent zugelegt.

Am Donnerstag notieren die Sika-Papiere in Zürich zeitweise 1,93 Prozent höher auf 238,00 Franken.

Baar (awp)