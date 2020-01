Sika-Aktie fällt: Weiter auf Wachstumskurs und Rekordgewinn in Aussicht gestellt

Sika setzt den Höhenflug fort.

Für das vergangene Geschäftsjahr meldet der Hersteller von Bauchemie einen Umsatz von 8,11 Milliarden Franken. Auch beim noch nicht kommunizierten Gewinn rechnet Sika mit einem Rekord und blickt zudem optimistisch in die Zukunft.

Vor allem dank Akquisitionen steigerte Sika den Umsatz in Lokalwährungen gerechnet um 16,3 Prozent, wie einer Mitteilung vom Donnerstagmorgen zu entnehmen ist. Damit hat sich das Wachstumstempo im letzten Jahresviertel beschleunigt, hatte es doch nach neun Monaten noch bei 15,1 Prozent gelegen.

Positiv wirkte sich insbesondere die erstmalige Konsolidierung des im Mai 2019 übernommenen französischen Mörtelherstellers Parex aus. Das war der grösste Deal in der Geschichte von Sika.

Sika hat im Berichtsjahr insgesamt fünf Firmen übernommen und sieben neue Fabriken eröffnet. Negative Währungseffekt schmälerten die Verkäufe derweil um 1,9 Prozent. Das um Zukäufe bereinigte organische Wachstum lag bei 3,3 Prozent.

Mit diesen Zahlen hat Sika die Erwartungen der Analysten leicht unterschritten. Die Konsensschätzung lag bei 8,14 Milliarden Franken.

Wachstum in allen Regionen

In der mit Abstand grössten Konzernregion EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) steigerte Sika die Verkäufe in Lokalwährungen um 11,5 Prozent, nach 14,2 Prozent im Vorjahr.

Die Region Americas erhöhte den Umsatz 19,3 Prozent, nach einem Plus von 12,6 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Wachstumsdynamik war laut Sika in Nordamerika besonders hoch, während sich in verschiedenen Ländern Lateinamerikas politische Spannungen auf die lokalen Baumärkte ausgewirkt hätten.

Die Erlöse in der Region Asien/Pazifik legten vor allem akquisitionsgetrieben gar um 35 Prozent zu. Das Segment Global Business wuchs um 3,0 Prozent. Dort bündelt Sika das Automotive-Geschäft mit Montage- und Konstruktions-Klebern.

Rekordgewinn erwartet

"Wir erwarten zudem Rekordergebnisse beim Betriebsergebnis und Gewinn", lässt sich Sika-Chef Paul Schuler mit Blick auf den Jahresabschluss 2019 zitieren, der am 21. Februar vorgelegt wird. Und die Wachstumsdynamik dürfte laut Schuler auch in den kommenden Jahren anhalten.

Gemäss der im letzten Herbst vorgestellten "Strategie 2023" soll der Umsatz jährlich um 6 bis 8 Prozent wachsen. Auch punkto Profitabilität wurde im Oktober die Messlatte etwas höher gelegt: In den kommenden Jahren peilt Sika jeweils eine EBIT-Marge von 15 bis 18 Prozent an. Davor hatte die Vorgabe noch auf 14 bis 16 Prozent gelautet. 2018 lag diese noch bei 13,4 Prozent.

Über 15 Prozent wird die Betriebsgewinn-Marge aber erst ab dem Geschäftsjahr 2021 liegen, schränkte Sika ein. CEO Schuler hatte dies am "Capital Markets Day" mit dem Kauf von Parex erklärt, der erst noch verdaut werden müsse. Von Sika zugekaufte Firmen sind in einer ersten Phase üblicherweise noch weniger profitabel als der Konzern.

Sika-Aktien werden mit Gewinnmitnahmen abgestraft

Die Aktien von Sika werden am Donnerstag von Investoren aus den Depots gekippt. Die vom Bauchemiehersteller vorgelegten Umsatzzahlen für 2019 werden im Handel gar nicht goutiert. Denn zum Jahresende hin zeigten sich Bremsspuren in der Geschäftsdynamik. Das mögen die erfolgsverwöhnten Anleger nicht.

Im frühen Schweizer Handel verliert die Sika-Aktie 1,33 Prozent auf 178,15 Franken.

Damit fallen die Sika-Papiere weiter hinter ihr Ende 2019 erreichtes Rekordhoch bei 184,90 Franken zurück. Relativierend muss angefügt werden, dass die Valoren 2019 mit plus 46 Prozent den besten Lauf aller SMI-Werte hatten. Gewinnmitnahmen überraschen in diesem Licht nicht.

Die Analysten weisen alle auf den gleichen Punkt hin: Sika hat im letzten Jahresviertel an Schwung eingebüsst. Sika befindet sich auf einem eindrücklichen Wachstumspfad, der stark von Akquisitionsschritten geprägt ist.

Das organische Wachstum hat sich allerdings von Oktober bis Dezember auf noch plus 3 Prozent verlangsamt, rechnet Analyst Patrick Rafaisz von der UBS vor. Im dritten Quartal sei Sika ohne Akquisitionen noch um 6 Prozent gewachsen. Martin Flueckiger von Kepler Cheuvreux spricht gar von der "grössten Enttäuschung seit Jahren".

Martin Hüsler von der ZKB gibt hingegen zu bedenken, dass das Schlussquartal 2018 mit plus 6,9 Prozent eine hohe Vergleichsbasis dargestellt habe. Die Verlangsamung des organischen Wachstums zum Jahresende sei daher zu relativieren. Und Sika sei gut aufgestellt, um auch 2020 ein ähnliches organisches Wachstum wie 2019 zu erreichen.

Noch etwas anderes wird von den Experten kritisiert: Sika habe seine Gewinnprognosen für 2019 nicht konkretisiert und auf eine Prognose für 2020 verzichtet. Dies könnte eine Folge der erhöhten Unsicherheiten mit Blick auf das zu erwartende Wachstum sein, denkt Vontobel-Kreditanalyst Dominik Meyer. Das betreffe vor allem das auf den Automobilsektor ausgerichtete Segment Global Business.

