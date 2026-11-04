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Partnerschaft 04.11.2026 09:34:00

Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert

Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert

Sika hat eine Partnerschaft mit dem australischen IoT-Entwickler IndustryOS vereinbart.

Der Bauchemiehersteller wird damit globale Vertriebspartnerin für die Sensortechnologien Safecrete und Safewall von IndustryOS, wie er in einer Mitteilung vom Mittwoch mitteilte.

Mit den Lösungen will Sika ihr digitales Angebot für Kunden im Tunnel- und Bergbau ausbauen. Das Schweizer Unternehmen begründet den Schritt mit dem langfristigen Wachstumspotenzial im Tunnel- und Bergbau.

Safecrete überwacht die Erhärtung und Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit. Die Technologie soll damit ein sichereres Wiederbetreten von Arbeitsbereichen ermöglichen.

Safewall dient der Überwachung von Versatzdämmen im Bergbau. Die Lösung zeigt an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme der Verfüllungsarbeiten.

Sika ist nach eigenen Angaben in 103 Ländern tätig und betreibt über 400 Fabriken. 33'700 Mitarbeitende erzielten 2025 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken.

Für die Sika-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 183,80 CHF nach oben.

awp-robot/tp

Baar (awp)

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Bildquelle: Sika AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’698.41 13.83 SEB6CU
Short 16’277.92 8.94 SXB66U
SMI-Kurs: 14’748.26 04.11.2026 09:44:37
Long 14’140.69 19.10 SAB9DU
Long 13’832.10 13.71 SSDNBU
Long 13’255.91 8.94 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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