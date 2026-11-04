Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert

Der Bauchemiehersteller wird damit globale Vertriebspartnerin für die Sensortechnologien Safecrete und Safewall von IndustryOS, wie er in einer Mitteilung vom Mittwoch mitteilte.

Mit den Lösungen will Sika ihr digitales Angebot für Kunden im Tunnel- und Bergbau ausbauen. Das Schweizer Unternehmen begründet den Schritt mit dem langfristigen Wachstumspotenzial im Tunnel- und Bergbau.

Safecrete überwacht die Erhärtung und Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit. Die Technologie soll damit ein sichereres Wiederbetreten von Arbeitsbereichen ermöglichen.

Safewall dient der Überwachung von Versatzdämmen im Bergbau. Die Lösung zeigt an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme der Verfüllungsarbeiten.

Sika ist nach eigenen Angaben in 103 Ländern tätig und betreibt über 400 Fabriken. 33'700 Mitarbeitende erzielten 2025 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken.

Für die Sika-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 183,80 CHF nach oben.

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Baar (awp)