|Partnerschaft
|
04.11.2026 09:34:00
Sika-Aktie etwas fester: Digitales Angebot im Tunnel- und Bergbau erweitert
Sika hat eine Partnerschaft mit dem australischen IoT-Entwickler IndustryOS vereinbart.
Mit den Lösungen will Sika ihr digitales Angebot für Kunden im Tunnel- und Bergbau ausbauen. Das Schweizer Unternehmen begründet den Schritt mit dem langfristigen Wachstumspotenzial im Tunnel- und Bergbau.
Safecrete überwacht die Erhärtung und Festigkeitsentwicklung von Spritzbeton in Echtzeit. Die Technologie soll damit ein sichereres Wiederbetreten von Arbeitsbereichen ermöglichen.
Safewall dient der Überwachung von Versatzdämmen im Bergbau. Die Lösung zeigt an, wann die Dämme die erforderliche Tragfähigkeit erreicht haben, um dem Druck des Versatzmaterials sicher standzuhalten. Dies ermöglicht die Wiederaufnahme der Verfüllungsarbeiten.
Sika ist nach eigenen Angaben in 103 Ländern tätig und betreibt über 400 Fabriken. 33'700 Mitarbeitende erzielten 2025 einen Umsatz von 11,2 Milliarden Franken.
Für die Sika-Aktie geht es an der SIX zeitweise 0,41 Prozent auf 183,80 CHF nach oben.
awp-robot/tp
Baar (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI stabil -- DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich kaum verändert, während der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.