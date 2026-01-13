Sika-Aktie bricht ein: Umsatzrückgang in 2025 - weiter verhaltene Märkte erwartet

Gebremst haben negative Währungseffekte und der schwache chinesische Baumarkt.

2025 sank der Umsatz um 4,8 Prozent auf 11,20 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dazu trug vor allem der starke Schweizer Franken bei: Den negativen Währungseffekt beziffert Sika auf 5,4 Prozent.

Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas höheren Umsatz von 11,29 Milliarden Franken gerechnet.

Akquisitionen steuerten noch 1,0 Prozent zum Wachstum bei, erklärte Sika weiter. Organisch ist das Unternehmen damit im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent geschrumpft. Seit dem dritten Quartal 2025 kann Sika nicht mehr aus eigener Kraft wachsen.

Diese Entwicklung hängt stark mit der schwachen Nachfrage in China bzw. dem Asien-Pazifik-Raum zusammen. Das schwache chinesische Baugeschäft ausgeklammert, wäre Sika organisch aber um 1,2 Prozent gewachsen. Auf diese Entwicklung hat Sika mit einem Stellenabbau reagiert.

Sika erwartet nun für das Gesamtjahr 2025 eine EBITDA-Marge von leicht über 19 Prozent, ohne Berücksichtigung von rund 90 Millionen Franken einmaliger Kosten im Zusammenhang mit dem Programm "Fast Forward".

Den vollständigen Jahresabschluss wird Sika am 20. Februar vorlegen.

Der Generalversammlung im März werden ferner Barbara Frei und Lukas Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Der frühere CEO Paul Schuler, seit 2021 im Verwaltungsrat, tritt derweil nicht mehr zur Wiederwahl an.

Sika erwartet weiter verhaltene Märkte

Sika ist im vergangenen Jahr ein rauer Wind entgegengeweht. Das dürfte zunächst auch so bleiben, wie der Konzern am Dienstag zusammen mit den Umsatzzahlen für 2025 in Aussicht stellte.

So dürften die globalen Marktbedingungen bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben. "Die globalen Märkte waren im vierten Quartal schwach, auch die Trends in der US-amerikanischen kommerziellen Bauwirtschaft wurden durch den Government-Shutdown zusätzlich belastet", erklärte Firmenchef Thomas Hasler dazu.

Auf diese Entwicklung hatte Sika vergangenen Herbst mit einem Stellenabbau reagiert. Werden weltweit bis zu 1500 Arbeitsplätze abgebaut, ein grosser Teil davon im Reich der Mitte. Gleichzeitig soll das neue Programm "Fast Forward" die Digitalisierung beschleunigen sowie Innovation und Wachstum fördern.

Kosten für Fast Forward drücken Marge

Das Programm soll bis 2028 jährliche Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Franken einspielen. Davon werden 80 Millionen im Jahr 2026 wirksam. Bereits in 2025 angefallen sind Kosten in der Höhe von 90 Millionen.

Das drückt auch auf die Marge: Für 2025 stellt Sika eine Betriebsgewinn-Marge vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von "leicht über" 19 Prozent in Aussicht. Zum Vergleich: 2024 wies Sika einen Wert von 19,3 Prozent aus.

Sika schlägt Banker für den Verwaltungsrat vor

Neben den Umsatzzahlen für 2025 hat Sika am Dienstag auch Veränderungen im Verwaltungsrat angekündigt. Konkret werden der Generalversammlung im März Barbara Frei und Lukas Gähwiler zur Wahl vorgeschlagen. Gähwiler ist bekannt für seine langjährige Führungsrolle im Schweizer Bankensektor. Er wird im Frühjahr 2026 nach einer rund 45-jährigen Karriere im Bankwesen als Vizepräsident der UBS zurücktreten.

Frei war früher Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Der frühere CEO Paul Schuler, seit 2021 im Verwaltungsrat, tritt derweil nicht mehr zur Wiederwahl an. Schuler spielte in früheren Jahren eine zentrale Rolle im jahrelangen Übernahmekampf zwischen Sika und dem französischen Baustoffkonzern Saint-Gobain.

So reagiert die Sika-Aktie

Die Aktien von Sika stehen am Dienstag unter Druck. Denn beim Bauchemiehersteller stellte sich im Schlussquartal 2025 keine Belebung ein. Im Gegenteil: Die Innerschweizer mussten ihre Gewinnprognosen für 2025 senken. Und eine schnelle Erholung der Märkte ist nicht in Sicht.

Zeitweise verlieren Sika-Aktien an der SIX 9,37 Prozent auf 149,32 Franken.

Das organische Wachstum schwächte sich im vierten Quartal weiter ab und die gemeldeten Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück, wie der für die UBS tätige Analyst die vorgelegten Zahlen zusammenfasst.

Nach Regionen betrachtet bleibt laut Barclays Asien-Pazifik ein Hemmschuh mit einem weiteren Quartal mit zweistelligem Rückgang in China. EMEA habe zwar überraschend gut abgeschnitten, doch die US-Geschäftstätigkeit sei durch den Shutdown beeinträchtigt worden.

Das schwache Schlussquartal ist auch der Grund, weshalb Sika die Prognosen für die EBITDA-Marge gesenkt hat. Neu rechnet der Konzern, die Einmalkosten für ein Spar- und Effizienzprogramm ausgerechnet, mit einem Wert von leicht über 19 Prozent. Davor hatte Sika 19,5 bis 19,8 Prozent in Aussicht gestellt.

Gleichzeitig ist das "CEO-Statement" von Firmenchef Thomas Hasler sehr zurückhaltend ausgefallen. Dieser geht davon aus, dass die globalen Marktbedingungen bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben. Analysten sehen daher auch ein Abwärtsrisiko bei den Experten-Schätzungen für 2026.

ra/sc

Baar (awp)