Sika-Aktie: Bauchemiehersteller eröffnet neues Werk und Technikzentrum in Belgien

Der Bauchemiehersteller stärkt damit seine Präsenz in den Benelux-Ländern und verkürzt Lieferwege.

Das hochautomatisierte Werk soll zudem die Entwicklung innovativer Lösungen und einen verbesserten Kundenservice ermöglichen, wie Sika am Dienstag mitteilte. Das Werk erweitere die Produktionskapazitäten "erheblich", hiess es weiter.

awp-robot/ra/rw

Baar (awp)