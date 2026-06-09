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09.06.2026 07:13:00
Sika-Aktie: Bauchemiehersteller eröffnet neues Werk und Technikzentrum in Belgien
Sika hat im belgischen Ham ein neues Produktions- und Technikzentrum für Betonzusatzmittel in Betrieb genommen.
Das hochautomatisierte Werk soll zudem die Entwicklung innovativer Lösungen und einen verbesserten Kundenservice ermöglichen, wie Sika am Dienstag mitteilte. Das Werk erweitere die Produktionskapazitäten "erheblich", hiess es weiter.
awp-robot/ra/rw
Baar (awp)
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