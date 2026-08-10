SIIX vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SIIX lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 49.24 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 26.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 76.70 Milliarden JPY gegenüber 70.33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch