SIIX öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SIIX präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 55.79 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 24.72 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 77.51 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 71.52 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch