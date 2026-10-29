Siili Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Siili Solutions präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.05 EUR gegenüber -0.210 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7.79 Prozent auf 22.0 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch