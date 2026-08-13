Siili Solutions präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Siili Solutions hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 24.4 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 11.76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siili Solutions 27.6 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch