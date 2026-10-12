Signpost verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Signpost hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.13 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0.170 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31.11 Prozent auf 984.6 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 751.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch