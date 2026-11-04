Signpost India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Signpost India hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.35 Milliarden INR – ein Plus von 0.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Signpost India 1.34 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch