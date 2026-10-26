Signify: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Signify lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Signify 0.350 USD je Aktie eingenommen.

Signify hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.57 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch