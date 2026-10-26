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26.10.2026 06:37:00
Signify (ehemals Philips Lighting) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Signify (ehemals Philips Lighting) hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
In Sachen EPS wurden 0.73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Signify (ehemals Philips Lighting) 0.600 EUR je Aktie eingenommen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.84 Prozent auf 1.37 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.41 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0.567 EUR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1.37 Milliarden EUR gerechnet.
Redaktion finanzen.ch
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