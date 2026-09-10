Signet Jewelers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Signet Jewelers hat am 09.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.220 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Signet Jewelers mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0.46 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch