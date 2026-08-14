Signet Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Signet Industries präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.61 INR gegenüber 0.110 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 3.06 Milliarden INR gegenüber 2.60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch