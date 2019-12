Signature d'une première convention à Petite-Rivière-Saint-François

QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Hier soir, les cols bleus et cols blancs de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, dans la MRC de Charlevoix, ont voté majoritairement pour l'entente de principe conclue entre la partie syndicale et les représentants patronaux.

Il s'agit d'une première convention collective pour ce groupe de 17 employés. Ces derniers ont rejoint le SCFP en juin 2017.

Les syndiqués sont satisfaits de cette entente, car elle permet une bonification substantielle des salaires de plusieurs titres d'emploi. De plus, la mise en place d'un système d'évaluation des emplois fera en sorte que les employés seront dorénavant rémunérés de manière juste et équitable, particulièrement pour les postes à prédominance féminine.

« Nous avons négocié également une clause de sous-traitance qui protègera nos emplois. Nous aurons dorénavant un contrat de travail clair et équitable que l'employeur devra appliquer », a déclaré Marie-Lou Leclerc, conseillère syndicale du SCFP.

« Bien que les négociations fussent longues et difficiles, nous souhaitons que les relations de travail saines soient de mises dans le futur. Nous espérons que l'employeur va respecter la nouvelle convention collective ainsi que les valeurs promulguées par le Ministère des affaires municipales et de l'Habitation », a conclu Pierre Beaulieu, président du SCFP 5338.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit 34 501 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)