Signature d'une entente de collaboration de cinq ans entre le port de Marseille Fos et le Port de Montréal

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Une toute première entente de collaboration d'une durée de cinq ans a été signée le 25 novembre dernier entre les ports de Marseille Fos et de Montréal, ouvrant la voie à un nouveau partenariat d'affaires et à la création de synergies dans plusieurs domaines, dont les échanges commerciaux et l'innovation.

Le développement et la concrétisation de cette entente de partenariat ont été guidés par les échanges de coopération importants développés depuis plusieurs années entre les deux ports, ainsi que par les intérêts, valeurs et visions partagés par les deux administrations portuaires. De nombreux points communs unissent les deux organisations, notamment la croissance du secteur des conteneurs et les projets d'infrastructures qui y sont rattachés. Cette entente de partenariat viendra aussi enrichir les échanges commerciaux déjà présents entre les ports de Marseille Fos et de Montréal, ainsi que les liens tissés entre les services et les partenaires des deux ports.

« L'innovation, la performance, l'excellence environnementale sont les valeurs portées par le port de Marseille Fos. Sur la base de ces trois piliers partagés avec le port de Montréal, nous comptons -- avec la signature officielle de cette entente de partenariat -- renforcer les nombreux échanges existants entre nos deux autorités portuaires. Consolider nos liens commerciaux évidemment, mais aussi partager nos compétences et échanger nos bonnes pratiques pour une meilleure performance. L'offre de connexion multimodale entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe du port de Marseille Fos est sans nul doute une excellente opportunité pour les acteurs nord-américains de développer leurs affaires et investissements dans la zone euroméditerranéenne » déclare Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos.

« Alors que les échanges commerciaux entre le Port de Montréal et l'Europe sont en croissance constante, incluant ceux avec le port de Marseille Fos, cette entente d'envergure est une occasion en or de renforcer nos liens d'affaires et de miser sur nos forces communes telles que notre vision d'innovation, notre positionnement géostratégique et notre croissance dans le domaine des conteneurs », a déclaré Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal.

Le travail de collaboration entre les deux ports débute dès maintenant. Le protocole d'entente met l'accent sur six axes de coopération :

les échanges commerciaux entre les deux organisations ;

l'innovation et la mise en commun des savoir-faire à cet égard ;

les affaires publiques par l'échange de meilleures pratiques en communication et en relations avec les communautés ;

les technologies de l'information grâce au partage des meilleures pratiques dans les échanges de données et un travail concret sur des enjeux communs ;

le développement durable et la transition énergétique pour une gestion durable des espaces portuaires et une meilleure acceptabilité des projets ;

les partenariats stratégiques de croissance.

À propos du port de Marseille Fos

Acteur majeur du commerce international, le port de Marseille Fos accueille près de 10 000 navires, traite 79 millions de tonnes de marchandises et aménage 10 400 hectares dans une démarche d'excellence environnementale. Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, le port de Marseille Fos dispose d'espaces et d'infrastructures pour accueillir des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il est capable de traiter un panel d'activités important allant de l'import à l'export de marchandises de tout type (hydrocarbures, conteneurs, minerais, produits alimentaires, …). Le port dispose de plateformes logistiques d'envergure accueillant des acteurs internationaux qui alimentent les marchés français et européens. Les activités industrielles telles que le raffinage, la sidérurgie, ou encore l'industrie chimique et la réparation navale avec notamment la "forme 10" troisième plus grande du monde, constituent aussi l'écosystème portuaire. Le port de Marseille Fos répond également aux standards internationaux requis pour les activités de passagers, croisière et ferries. Le port de Marseille Fos place l'excellence environnementale au cœur de sa stratégie. Il mise sur une croissance économique durable par un aménagement industriel responsable et innovant favorisant l'économie circulaire. Il agit pour réduire considérablement l'impact des activités maritimes sur la qualité de l'air par la connexion électrique des navires à quai ou l'avitaillement au GNL.

Plus d'information : www.marseille-port.fr

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire. L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

Plus d'information : www.port-montreal.com

SOURCE Administration Portuaire de Montréal