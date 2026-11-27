Innsbruck (awp/awp/sda/apa) - Der gefallene Immobilieninvestor René Benko ist am Freitag am Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck in einem Berufungsverfahren zu einer Zusatzstrafe von sechs Monaten unbedingter Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Berufung bezog sich auf eine erstinstanzlich in einer Schöffenverhandlung vom Landesgericht Innsbruck festgelegte bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe in der Höhe von 4320 Euro.

Benko war im Fall der betrügerischen Krida schuldig gesprochen worden, also der Schädigung von Gläubigern. Benkos Vorhaft vom 23. Januar 2025 bis zum 10. Dezember 2025 wurde dabei auf die verhängte Strafe angerechnet. Sowohl der im elektronisch überwachten Hausarrest befindliche Angeklagte als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt. Inhaltlich drehte sich die erste Verhandlung um verborgene hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe.

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