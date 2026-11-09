SIGMAXYZ gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SIGMAXYZ hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 12.84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIGMAXYZ 13.70 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7.17 Prozent zurück. Hier wurden 5.86 Milliarden JPY gegenüber 6.32 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch