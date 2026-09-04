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Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

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04.09.2026 05:10:00

Sigma sichert sich über Tochtergesellschaft weitere Rolls-Royce-Vereinbarung

Rolls-Royce
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Sigma Advanced Systems hat sich über seine kürzlich übernommene britische Tochtergesellschaft Bromford Precision Solutions eine weitere langfristige Vereinbarung mit dem Triebwerkshersteller Rolls-Royce gesichert. Die Vereinbarung hat nach Unternehmensangaben ein Volumen von knapp 125 Millionen Pfund (rund 145 Millionen Euro) und baut auf einer bereits gesicherten Rolls-Royce-Vereinbarung über rund 300 Millionen Pfund auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
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✅ Hochtief
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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