Sigma Lithium stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sigma Lithium hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sigma Lithium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.240 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 75.7 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch