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16.11.2026 06:37:00
Sigma Lithium: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Sigma Lithium hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.32 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Sigma Lithium im vergangenen Quartal 18.9 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 51.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sigma Lithium 39.3 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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