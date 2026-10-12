SIGMA KOKI stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SIGMA KOKI präsentierte am 09.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 52.78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15.31 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.38 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch